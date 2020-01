Modena-Ravenna in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming e sestetti Superlega volley 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) oggi domenica 26 gennaio si gioca Modena-Ravenna, match valido per la 17^ giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Al PalaPanini andrà in scena l’imperdibile derby emiliano, già giocato tre giorni fa nei quarti di finale della Coppa Italia e vinto nettamente dai Canarini. I padroni di casa inseguono un nuovo successo di fronte al proprio pubblico per confermarsi in terza posizione cercando di rimanere in scia a Perugia mentre gli ospiti puntano a un buon risultato per rimanere in zona playoff copn tutta tranqullità. Modena si farà trascinare da Ivan Zaytsev, Bartosz Bednorz e Matt Anderson per proseguire la caccia al trofeo mentre dall’altra parte della rete si punterà su Daniele Lavia e Sharone Vernon-Evans. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Modena-Ravenna, match valido ... oasport

