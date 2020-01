Malore Castrovilli, messaggio social del giocatore della Fiorentina: “Presto, in campo” (Di domenica 26 gennaio 2020) "Ragazzi grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto". Così Gaetano Castrovilli ha voluto rassicurare tutti i propri tifosi dopo il Malore accusato ad inizio di secondo tempo in Fiorentina-Genoa. fanpage

SkySport : #Fiorentina Malore per #Castrovilli dopo uno scontro di gioco Gli aggiornamenti #SkySerieA #SkySport - Gazzetta_it : Malore per #Castrovilli, chiede il cambio: 'Non capisco più niente' #FiorentinaGenoa - sportli26181512 : #SerieA Malore Castrovilli, messaggio social del giocatore della Fiorentina: “Presto, in campo”: 'Ragazzi grazie pe… -