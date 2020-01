LIVE Fognini-Sandgren 6-7 5-7 7-6 3-4, Australian Open 2020 in DIRETTA: equilibrio nel quarto set (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 3-4 Turno rapido e sequenza di giochi senza intoppi. 40-0 Altro punto con la prima per Sandgren. 15-0 Prima esterna vincente dell’americano. 3-3 Senza patemi: non ci sono sorprese sin qui. 30-15 Diritto in rete da parte del ligure. 30-0 Prima e diritto vincente di Fognini. 2-3 Altra prima vincente e l’americano conduce senza problemi. 40-15 Prima esterna piatta di Sandgren. 30-15 Buona prima dell’americano. 15-15 Fuori di non molto il rovescio incrociato di Sandgren. 2-2 Parità nel quarto set: equilibrio totale. 40-15 Palla corta che si ferma sul nastro da parte di Sandgren. 15-15 CHAPEAU Sandgren! Cross strettissimo dal lato del diritto e applausi di Fabio nonostante una grande difesa. 1-2 Partita in equilibrio in questo ... oasport

