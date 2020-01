LIVE Fognini-Sandgren 0-1, Australian Open 2020 in DIRETTA: inizia la battaglia! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMA GIORNATA DEGLI Australian Open 2020 (26 GENNAIO) 30-40 Serve&volley di Sandgren che lascia giocare Fognini e chiude con la volée di rovescio. 15-40 Ace dell’americano. 0-40 TRE PALLE BREAK FABIO! Grande risposta dell’italiano con il rovescio. 0-30 Buona risposta dell’azzurro: lento Sandgren in uscita dal servizio. 0-15 Legge bene la diagonale Fognini che sorprende l’avversario con il diritto diagonale. 1-1 Buon servizio e parità a Melbourne. 30-0 Fognini prova l’attacco in contropiede: tattica che sorprende il tennista americano. 15-0 Servizio vincente del ligure. 0-1 Grande scambio con i due giocatori che scambiano sulla diagonale di diritto, Fognini cambia ritmo con la palla corta ma poi sbaglia il lob. 40-30 Lento in uscita dal servizio l’americano che ... oasport

