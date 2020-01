Kobe Bryant è morto, la leggenda della pallacanestro aveva 41 anni (Di domenica 26 gennaio 2020) L'ex stella dei Los Angeles Lakers è precipitato con altre quattro persone. Stamattina si era complimentato con LeBron James che lo aveva superato come terzo realizzatore della storia. Kobe Bryant è morto a 41 anni in un incidente in elicottero a Calabasas. Il velivolo si è schiantato al suolo intorno alle 19 italiane e ha preso fuoco, provocando la morte dell'ex cestista e di altre quattro persone che erano con lui. Proprio nella notte, la leggenda dei Los Angeles Lakers, cinque anelli, due Mvp delle Finals e un Mvp della stagione regolare, era stato superato come terzo massimo realizzatore di sempre in Nba da LeBron James. (Continua...) Lo stesso Kobe si era complimentato in mattinata con il 23 dei Lakers. Poi la tragedia. Kobe era nato negli Stati Uniti, a Filadelfia, ma ha trascorso parte dell'infanzia e dell'adolescenza (dai 6 ai 13 anni) in Italia al seguito del padre ... howtodofor

