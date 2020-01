Istruzione: parte il bando per la donazione di apparati informatici agli istituti superiori (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – È partito il bando 2020 per la donazione di apparati informatici a istituti superiori. Il bando è a cura della TLC Telecomunicazioni, compagnia telefonica nazionale con sede a Formia, nell’ambito delle proprie attività di sostegno del territorio, della formazione scolastica e dell’Istruzione dei giovani. Due anni fa a vincere il bando fu l’I.T.T. Pacinotti di Fondi e lo scorso anno l’I.T.I. Cannizzaro di Colleferro. Il bando viene quindi rinnovato anche quest’anno, in modo da donare alcuni apparati informatici per scopi didattici ad un altro istituto superiore, dotato di un laboratorio di informatica, e che abbia tra le proprie materie lo studio delle reti. Il bando è aperto anche ad associazioni, enti ed università che abbiano come scopo o oggetto sociale lo studio delle telecomunicazioni e dell’informatica. Il valore degli apparati, sebbene utilizzati in passato ma ... kontrokultura

