Incendiata la struttura per i malati di coronavirus a Hong Kong (Di domenica 26 gennaio 2020) Il coronavirus ha innescato grande paura nelle popolazioni asiatiche. Nello stato di Hong Kong dei residenti hanno appiccato un incendio all’interno della struttura adibita per la cura degli infetti. A scatenare la protesta la ristretta vicinanza tra il centro per malati e il distretto residenziale di Fanling. La paura del coronavirus Già nei giorni scorsi la Cina ha dichiarato il virus “Un emergenza pubblica”, tentando di isolare le provincie colpite. In particolare, è stata chiusa la regione del Guandong, luogo dal quale si presume abbia avuto inizio il contagio. La paura si è sparsa in tutta la Cina, con casi anche nella capitale Pechino, fino a oltrepassare i confini nazionali. Infatti sono stati riportati contagi nel Sud-Est asiatico, Giappone e Corea del Sud. Nello stato di Hong Kong sono registrati sei casi di infezione e la possibilità che il coronavirus ... notizie

Incendiata struttura Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Incendiata struttura