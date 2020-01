‘Ho denunciato…’: Minacce di morte a Uomini e Donne, paura per la dama (FOTO) (Di domenica 26 gennaio 2020) Una dama di Uomini e Donne denuncia un suo fan dopo essere stata minacciata Attimi di panico per una dama di Uomini e Donne. La giovane mamma si è sentita davvero in pericolo di vita e ha deciso di denunciare pubblicamente quanto le è accaduto. Stiamo parlando di Roberta di Padua che dopo aver letto alcuni messaggi senza rispondere ad un fan è stata minacciata con parole a dir poco pesanti. Vediamo nei dettagli cosa è successo. Minacce a Roberta, lo sfogo sui social La dama ha subito delle Minacce sul suo profilo Instagram attraverso dei messaggi privati molto pesanti e ha deciso di denunciare pubblicamente, il suo molestatore. Roberta Di Padua, infatti, ha pensato di postare sulla sua pagina i messaggi scritti dall’uomo che l’ha minacciata e insultata. Senza timore, la donna di Cassino ha reso noto a tutti anche il suo nome e cognome spiegando con coraggio di aver denunciato ... kontrokultura

