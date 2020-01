Grande Fratello Vip, Licia Nunez in lacrime: “Da quando ho perso mio figlio vivo tutto a metà” (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo aver appreso in diretta la notizia dell’addio social della fidanzata Barbara Eboli, Licia Nunez si è lasciata andare ad uno sfogo, in cui ha ricordato anche un momento doloroso della sua vita. Licia Nunez in lacrime: “Da quando ho perso mio figlio vivo tutto a metà” E’ stata una notte difficile per Licia Nunez, che, dopo essere stata lasciata in diretta dalla fidanzata Barbara Eboli, ha avuto un crollo emotivo. L’attrice, infatti, ha fatto fatica ad addormentarsi ed è scoppiata a piangere, davanti i suoi compagni. La Nunez ha prima raggiunto Cucuzza, Rita Rusic e Paolo Ciavarro nella suite, cercando di capire con loro il gesto della compagna e senza trovare una risposta plausibile si è poi confidata con Clizia Incorvaia, lasciandosi andare a confessioni tanto intime quanto struggenti. Nella ricerca disperata della ragione che ha portato la compagna a lasciarla ... velvetgossip

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -