Gragnano, la doppietta di Maiorano e il gol di Grimaldi stendono il Barano (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiGragnano (Na) – Tre punti voluti a tutti i costi e meritati con un secondo tempo di alto profilo per il Gragnano nella sfida contro il Barano: prima il destro secco e la pennellata morbida di Raffaele Maiorano in tre minuti e poi l'esterno felpato di Gianmarco Grimaldi su splendida apertura di Gabriele Annunziata. Giocate, corsa ed abnegazione in un ambiente più caldo del solito, con l'auspicio che pian piano si possa tornare ai fasti di un tempo, riportando al "San Michele" il grande tifo gialloblù. Nota stonata, l'infortunio occorso a Salvatore Basile nel finale di primo tempo. Uno scontro aereo in cui il giocatore ha avuto la peggio, dovendo lasciare il campo in barella. Sono stati necessari alcuni punti di sutura in ospedale per chiudere la ferita, ma gli esami hanno escluso danni più seri.

