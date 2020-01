Gigi Turci, il violento scontro con Paul Ince ai tempi della Cremonese: il gesto ironico e le polemiche (Di lunedì 27 gennaio 2020) Giovanili nella Sampdoria, poi l’esordio con la squadra della sua città, la Cremonese. Stiamo parlando di Luigi Turci, ex portiere. In carriera ha vestito anche le maglie di Treviso, Alessandria, Udinese, Sampdoria e Cesena. Appesi i guantoni al chiodo ha intrapreso la carriera da allenatore dei portieri con Portogruaro, Padova, Pordenone, Triestina, Cremonese, Sampdoria e Milan. Un particolare episodio che lo riguarda è legato alla sua militanza nella Cremonese. Era il 6 aprile del 1996. I grigio-rossi lottavano per salvarsi in Serie A. Si giocava contro l’Inter. La tradizione vede i nerazzurri sempre vIncenti sul campo di Cremona. E anche in quel fatidico sei aprile la musica non cambierà. Ma al 36° del primo tempo avviene un clamoroso episodio rimasto nella mente di molti. Pallone vagante, Turci esce per agguantare la sfera. Paul Ince arriva di gran carriera e con ... calcioweb.eu

