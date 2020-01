FORMAZIONI Verona Lecce: le scelte di Juric e Liverani (Di domenica 26 gennaio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Verona Lecce Ecco gli schieramenti ufficiali di Hellas Verona-Lecce, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/2020. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Dawidowicz; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Pessina; Di Carmine. All. Juric. Lecce (5-3-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Rossettini, Dell’Orco, Rispoli; Tachtsidis, Deiola, Mancosu; Lapadula, Babacar. All. Liverani. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

BombeDiVlad : Verona – Lecce, le formazioni ufficiali - Fantacalciok : Serie A, Hellas Verona – Lecce: le formazioni ufficiali della partita - Fantacalcio : Verona-Lecce, le formazioni ufficiali: fuori Borini e Falco -