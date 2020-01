Farmacie e supermercati nel mirino di rapinatori: in arresto due delinquenti (Di domenica 26 gennaio 2020) Sofia Dinolfo Da diversi giorni in provincia di Catania, alcuni rapinatori hanno messo a segno numerosi colpi, Farmacie e supermercati sono stati i luoghi dove hanno potuto riscuotere i migliori bottini, ieri, due di loro sono stati arrestati Sono state le Farmacie e i supermercati i bersagli facili di alcuni rapinatori seriali che, in questi giorni, hanno seminato il panico con le loro attività criminose in tutto il territorio di Partinico, in provincia di Catania. Ieri, i carabinieri del nucleo operativo, ne hanno intercettati due arrestandoli. Si tratta di Tonino Tomasello, di 29 anni e Manuel Borzì, di 24 anni. Entrambi in manette con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Un periodo di grande apprensione per i commercianti del territorio catanese che, in questi giorni, si sono ritrovati a fare i conti con rapine senza sosta. Due, in particolare, le attività prese di ... ilgiornale

