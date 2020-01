Exit poll, testa a testa in Emilia, centrodestra avanti in Calabria (Di lunedì 27 gennaio 2020) testa a testa in Emilia Romagna tra il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, e la candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni. In Calabria, invece, si profila una netta vittoria del centrodestra, con la candidata Jole Santelli che avrebbe un vantaggio di circa 20 punti sul candidato del centrosinistra Filippo Callipo. Si tratta dei primi Exit poll, quindi di dati ancora troppo parziali. Ma se in Calabria il vento soffiava già da settimane a favore della candidata a governatore del centrodestra, in Emilia i sondaggi hanno avuto nelle ultime giornate un andamento altalenante, dando in un primo momento in vantaggio il governatore uscente, per poi subire un piccolo ribaltamento e vedere la candidata leghista primeggiare, anche se per pochi punti percentuali. Da segnalare, sin da subito, il risultato non certo eclatante che ... agi

