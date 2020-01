Elezioni regionali 2020, gli orari di affluenza, exit poll e risultati (Di domenica 26 gennaio 2020) Oggi si vota in Emilia Romagna e in Calabria: gli elettori potranno recarsi ai seggi dalle 7 alle 23 per votare i nuovi presidenti di Regione. In Emilia Romagna sarà sfida testa a testa tra l'ex governatore Stefano Bonaccini e la leghista Lucia Borgonzoni, mentre in Calabria la situazione pare più definita. Ecco quando arriveranno i dati sull'affluenza, gli exit poll e i risultati. fanpage

CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… - fattoquotidiano : Elezioni regionali decisive per il governo? La risposta di Conte alla giornalista: “Le spiego la democrazia parlame… - berlusconi : A #Ravenna inizia la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le elezioni Regionali con Lucia… -