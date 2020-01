Elezioni in Emilia Romagna, Salvini: «Per la prima volta c’è stata partita, sono orgoglioso della Lega» (Di lunedì 27 gennaio 2020) Elezioni Regionali 2020 in diretta liveRisultati Regionali 2020 in Emilia Romagna in diretta liveRisultati Regionali 2020 in Calabria in diretta live Subito dopo la diffusione delle prime proiezioni sul voto in Emilia Romagna, il leader della Lega Matteo Salvini – che segue lo spoglio in una stanza del Centergross di Bentivoglio, alle porte di Bologna, dove è stato allestito il comitato elettorale di Lucia Borgonzoni – ha fatto le prime dichiarazioni alla stampa davanti a decine di telecamere e giornalisti. «Avere una partita aperta in Emilia Romagna per me è un’emozione, dopo settant’anni per la prima volta c’è stata una partita», dice in conferenza stampa il segretario della Lega. «Che la Lega sia il primo partito è un’emozione incredibile e quindi ci tenevo a ringraziare coloro che sono andati ai seggi». Matteo Salvini ammette di ... open.online

matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - Joerg_Meuthen : Se potessi votare alle elezioni in Emilia Romagna voterei per la Lega di Matteo. #oggivotolega - emenietti : stando ai dati di facebook, solo nell'ultima settimana, la pagina facebook di matteo salvini ha speso quasi 20mila… -