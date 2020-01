Dimentica le chiavi di casa: si arrampica sul balcone, cade e muore (Di domenica 26 gennaio 2020) Un terribile incidente quello che è accaduto ad un muratore di 38 anni residente nel bergamasco, a Vigolon via Roma. Luigi Bettoni, è morto cadendo dal balcone di casa, sul quale si stava arrampicando, dal momento che aveva Dimenticato le chiavi. L’incidente è avvenuto intorno alle 4 di notte di domenica 26 gennaio. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, ma l’intervento dei medici non ha potuto fare niente. Le ferite riportate dall’uomo erano troppo gravi ed è morto sul colpo. Si arrampica sul balcone, cade e muore Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe arrampicato sul balcone di casa sua per provare ad accedere alla propria abitazione essendosi Dimenticato le chiavi. Durante l’arrampicata, qualcosa è andato storto, e l’uomo è scivolato facendo un volo di diversi metri. l’impatto col suolo gli è stato fatale e il muratore di 38 ... notizie

