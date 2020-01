Catene WhatsApp con exit poll per le elezioni in Emilia Romagna: bufala su regionali e YouTrend (Di domenica 26 gennaio 2020) Una vera e propria bufala riguardante i presunti exit poll per le elezioni regionali in Emilia Romagna risulta in diffusione su WhatsApp e Facebook oggi 26 gennaio, in relazione all’ultima fake news in ordine di tempo riguardante questa tornata elettorale dopo quella che abbiamo trattato nella giornata di ieri. Insomma, indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di sostenere la causa di Bonaccini o Borgonzoni, occorre tener presente che siamo al cospetto di una notizia del tutto inventata. Il falso exit poll sulle elezioni regionali in Emilia Romagna Secondo le segnalazioni che ci sono pervenute in questi minuti, infatti, YouTrend avrebbe diffuso alcuni sondaggi in merito all’andamento del voto per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Dei veri exit poll che stanno girando soprattutto su WhatsApp, dando in svantaggio un candidato o l’altro con il chiaro intento ... bufale

