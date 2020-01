Beatrice Valli Instagram, gravidanza complicata: «Mi sta buttando un po’ giù» (Di domenica 26 gennaio 2020) Ha sempre condiviso traguardi e momenti felici con i followers e non fa ‘sconti’ nemmeno quando si tratta di confidare un periodo piuttosto difficile: Beatrice Valli non ha nascosto al pubblico di Instagram, sempre molto affettuoso nei suoi confronti, di attraversare dei giorni alquanto ‘complicati’. È la gravidanza del terzo figlio a comportare all’ex protagonista di Uomini e Donne qualche problemino fisico che le impedisce di mostrarsi sul social con la frequenza di un tempo. È lei stessa a spiegare ai followers il motivo della sua ‘assenza’. Beatrice Valli Instagram, gravidanza complicata per l’influencer Nel postare un’immagine in cui sfoggia il tenero pancino avvolto da un mini dress nero piuttosto ‘ammiccante’, la Valli si mostra in effetti un po’ stanca in viso. E spiega: “Sono poco presente in questi giorni ma chi si trova o si è trovata nella mia situazione capirà. Mi ... urbanpost

