Bassetti choc sui critici di Bergoglio: "Scegliete altre strade" (Di domenica 26 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi Il cardinal Gualtiero Bassetti non chiude all'addio dei critici di Papa Francesco, che potrebbero anche salutare la Chiesa cattolica Il cardinal Gualtiero Bassetti apre all'addio dei critici di Bergoglio, che potrebbero anche fare "altre scelte". Il presidente della Cei non ha paventato l'ipotesi scisma, ma è apparso piuttosto convinto di come i cattolici che usano criticare il pontefice argentino non debbano per forza di cose rimanere in comunione con la Chiesa cattolica. E questa presa di posizione, nel dibattito odierno, rappresenta una novità assoluta. Nessuno, in maniera così chiara, aveva ancora parlato di "distruttismo" e delle sue possibili conseguenze interne. Il vertice dei vescovi italiani ha tuonato nel corso della giornata di ieri, mentre era a Perugia, che è la città di cui è arcivescovo: "Se a qualcuno non piace questo Papa lo dica perché è ... ilgiornale

Bassetti choc Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bassetti choc