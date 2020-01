Australian Open 2020, Novak Djokovic: “Importante aver vinto in tre set, Raonic? Ha un gioco potente, ma sono fiducioso” (Di domenica 26 gennaio 2020) Il percorso di Novak Djokovic continua con grande fiducia e convinzione negli Australian Open 2020 di tennis. Il campione in carica dello Slam oceanico ha regolato in tre set l’argentino Diego Schwartzman (6-3 6-4 6-4) e ha ottenuto la qualificazione ai quarti di finale. Nel mirino del serbo c’è l’ottavo centro in questo Major e le condizioni sembrano esserci. La prova del tennista nativo di Belgrado è stata consistente e molto autorevole. E’ lui stesso a ritenersi soddisfatto al termine del confronto: “Sono molto contento di aver concluso questo match in tre set. Ho concesso poco, forse avrei potuto concludere prima, ma va bene così. Schwartzman è un giocatore pericoloso e da dietro sa palleggiare. Io ho cercato di variare un po’ il mio tennis, chiamandolo a volte a rete e sono stato in grado di metterlo in difficoltà. Le sensazioni sono positive e ... oasport

