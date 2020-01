Volley, Monza torna alla vittoria in SuperLega: Dzavoronok e Kurek regolano Cisterna, brianzoli in corsa per i playoff (Di sabato 25 gennaio 2020) Monza ha sconfitto Cisterna per 3-1 (22-25; 25-19; 25-17; 25-21) nell’anticipo della diciassettesima giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I brianzoli sono tornati finalmente al successo dopo tre sconfitte consecutive e hanno conquistato tre punti fondamentali per continuare a inseguire i playoff, ora hanno agganciato il gruppo al sesto posto (18 punti) composto anche da Piacenza, Padova, Verona, Ravenna (ma le varie squadre non hanno disputato lo stesso numero di partite). I ragazzi di coach Fabio Soli hanno perso il primo set ma poi si sono rimboccati le maniche di fronte al proprio pubblico della Candy Arena e hanno espresso un buon gioco riuscendo a salire agevolmente la china grazie anche a un tasso tecnico superiore rispetto alla compagine laziale. Cisterna, al quinto ko nelle ultime sei uscite, resta al penultimo posto insieme a Vibo ... oasport

