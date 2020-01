Verso il derby, striscione contro Zaniolo a Trigoria. Fonseca: “Non sono tifosi” (Di sabato 25 gennaio 2020) Verso Roma-Lazio, striscione contro Zaniolo a Trigoria. Fonseca attacca: “Questi non sono tifosi. sono molto contento di vedere entusiasmo”. ROMA – striscione contro Zaniolo alla vigilia di Roma-Lazio. “Zaniolo come Rocca…Zoppo de Roma“. Paragone con un ex giallorosso che ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo per un grave infortunio alla gamba. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine dalla Digos per cercare di risalire ai responsabili di questo striscione. Roma-Lazio, la conferenza stampa di Paulo Fonseca In conferenza stampa Paulo Fonseca ha commentato lo striscione: “Chi lo ha fatto non è una persona che ama il calcio“. Ritornando alla partita a Trigoria c’è stato l’abbraccio dei tifosi: “E’ bellissimo per noi questa cosa. E’ vero che in tutti i momenti ci sono stati vicini ma per ... newsmondo

