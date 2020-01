“Una storia da cantare”, Bianca Guaccero torna con Enrico Ruggeri su Rai1: è ufficiale (Di domenica 26 gennaio 2020) Come anticipato da Fanpage.it, Bianca Guaccero tornerà in tv con Enrico Ruggeri per una nuova edizione di "Una storia da cantare". Il duo di conduttori racconterà la storia dei cantautori che hanno segnato la storia della musica italiana dopo il primo felice esperimento seguito da più di 4 milioni di spettatori. fanpage

Giorgiolaporta : Col vento in poppa, #domenica26 si scriverà una pagina di storia. Un grazie speciale ai #Fedez, alle #sardine e a t… - matteosalvinimi : Meno tasse, meno burocrazia, più strade e più punti nascita. DOMANI, dalle 7 alle 23, scriviamo assieme una pagina… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… -