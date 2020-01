Torino-Atalanta in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming, formazioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Sabato 25 gennaio (ore 20.45) si giocherà Torino-Atalanta, match valido per la ventunesima giornata della Serie A 2020 di calcio. Un anticipo del sabato sera importantissimo per la lotta all’Europa: da una parte i granata devono continuare a restare sul treno per l’Europa League, mentre dall’altra i nerazzurri sperano di agganciare almeno per una notte al quarto posto la Roma, impegnata domenica nel derby. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta nell’ultima giornata. Il Torino ha perso per 2-1 in casa del Sassuolo, facendosi rimontare il vantaggio iniziale. Stesso punteggio e andamento della partita, che, invece, è caduta in casa a sorpresa con la SPAL, con gli estensi trascinati dai gol di Petagna e Valoti. Segui la Serie A in diretta streaming su DAZN Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e le ... oasport

