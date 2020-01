Rally Monte Carlo 2020, Evans mantiene il comando ma Ogier e Neuville lo braccano da vicino (Di sabato 25 gennaio 2020) Il britannico Elfyn Evans chiude al comando anche il sabato del Rally di Monte Carlo 2020, primo appuntamento stagionale con la nuova stagione del WRC. La giornata odierna prevedeva solamente quattro speciali e ha visto la leadership mutare nel corso della stessa. Nella prima parte infatti il più rapido è stato il francese Sébastien Ogier, suo compagno di squadra a bordo della Toyota Yaris, capace di raggiungere Evans e chiudere la SS11 perfettamente appaiato a lui. Con la Le Breole – Selonnet 2 di chiusura del programma, però, il britannico ha saputo reagire e riguadagnare 4″9 che quindi saranno il margine di partenza in vista dell’infuocata giornata di domani. A trionfare in entrambe le prove del pomeriggio è stato però il belga Thierry Neuville, rimasto da solo a difendere le sorti della Hyundai dopo il grave incidente (per fortuna senza conseguenze) del campione ... oasport

