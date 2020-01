Raiola attacca Elliott: “Gli consiglio di trovare al più presto un nuovo proprietario” (Di sabato 25 gennaio 2020) Parla di tanti argomentiMino Raiola si espone su tanti argomenti dopo Brescia-Milan partendo da Ibra e Donnarumma Ibrahimovic al Milan? “Non è nuovo Ibra, per me è sempre quello solito che ha voglia di vincere. Penso stia cercando di fare il meglio per la squadra, che era il suo obiettivo. Il mio è quello di farlo finire, se proprio deve finire la sua carriera, che io spero non finisca mai, in una delle più grandi squadre d’Europa”. Sulla trattative con il Milan “Non so se ci ha pensato tanto per accettare la proposta del Milan, sono state le tempistiche normali per una trattativa e alla fine è andato tutto bene. C’erano tante alternative, ma se ha scelto il Milan è stato giusto” Raiola non si esime dal dare qualche suggerimento ad Elliott: “Il mio consiglio ad Elliott è quello di trovare al più presto un nuovo proprietario perché il Milan ha ... ilnapolista

