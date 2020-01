Per salvare il gatto la nonna cala dal balcone il nipotino (Di sabato 25 gennaio 2020) Una vicenda assurda accaduta in Cina dove una nonna che abita insieme al nipotino al quinto piano di un palazzo, si è accorta che il gatto era scivolato dal balcone ed era rimasto incastrato nel balcone sottostante, al quarto. Allora, per salvare il gatto, ha pensato di calare il nipotino di sette anni giù dal balcone tenendolo legato ad una corda. Chi si trovava per strada ha visto tutta la scena e l’ha anche filmata denunciando l’accaduto ed è rimasto inorridito da ciò che la nonna ha fatto fare al bambino di sette anni. Il bambino, calato fino al quarto piano è riuscito a prendere il gatto e a quel punto la nonna lo ha tirato su. Una portavoce del comitato locale, Wang Ying, ha parlato con la nonna che ha riferito che il bambino non si è fatto male ma che vedendo il filmato si è resa conto di aver sbagliato. baritalianews

