Pattinaggio di figura, Guignard/Fabbri quarti agli Europei 2020. Sinitsina/Katsalapov detronizzano Papadakis/Cizeron (Di sabato 25 gennaio 2020) Charlene Guignard e Marco Fabbri non sono riusciti a conquistare una medaglia agli Europei 2020 di Pattinaggio artistico. La nostra coppia di danza, terza dopo il programma corto andato in scena due giorni fa, è scesa sul ghiaccio di Graz (Austria) col sogno di salire sul podio ma purtroppo non è riuscita nell’impresa: gli azzurri, terzi dodici mesi fa, hanno offerto una validissima e solida free dance sulle musiche di David Bowie ma gli avversari sono parsi superiori e così i nostri portacolori si sono dovuti accontentare della quarta posizione (205.58 punti complessivi con un miglioramento di due punti nel personale, 120.92 nel segmento di gara a tre punti dal proprio primato). I russi Alexandra Stepanova e Ivan Bukin, attardati di un punto dagli azzurri a metà gara, hanno operato il sorpasso e si sono messi al collo la medaglia di bronzo (211.29, 127.64). La sorpresa arriva al ... oasport

