Oscar 2020 | tutte le curiosità su questa edizione da record (Di sabato 25 gennaio 2020) Manca ormai pochissimo alla “notte degli Oscar”, che si terrà il prossimo 10 febbraio. Ma l’edizione 2020 del premio è già entrata nella storia per una serie di record decretati dalle recenti nomination. Scopriamo insieme quali. La 92esima edizione degli Academy Awards, non a caso, verrà ricordata come una delle edizioni “da record”. Oscar 2020, … L'articolo Oscar 2020 tutte le curiosità su questa edizione da record proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

WeCinema : Week end al cinema: la guerra da #Oscars ® di #SamMendes con '1917', appena premiato ai #GoldenGlobes e 'Figli', co… - andreaemfan : E poi ripeto: che nel 2020, un'attrice protagonista, in questo caso per di più con un Oscar in mano, debba ANCORA c… - antodue1 : RT @WeCinema: Week end al cinema: la guerra da #Oscars ® di #SamMendes con '1917', appena premiato ai #GoldenGlobes e 'Figli', con @PaolaCo… -