Omicidio Sacchi, il papà di Luca contro Anastasiya: “Mi fa schifo, ha scavato la fossa a mio figlio” (Di sabato 25 gennaio 2020) Omicidio Sacchi, il papà di Luca contro Anastasiya: “Mi fa schifo” Dopo il rinvio a giudizio immediato dei sei imputati coinvolti a vario titolo nell’Omicidio Sacchi, Alfonso, il papà di Luca, si scaglia contro la fidanzata di suo figlio Anastasiya. “Ci sono dei responsabili materiali che meritano di scontare il massimo della pena e poi c’è chi, per la morte di mio figlio, ha una responsabilità morale. Quella persona è Anastasiya (qui il suo profilo) che si è portava via Luca (qui il suo profilo) e ha permesso che accadesse tutto questo” ha dichiarato Alfonso Sacchi in due interviste a Il Messaggero e al Corriere della Sera. “Adesso voglio andare al processo e vedere se avrà il coraggio di guardarmi negli occhi” afferma Alfonso Sacchi, che poi aggiunge “Voglio vederli in faccia gli assassini di Luca, per me sono tutti ... tpi

