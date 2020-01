LIVE Camila Giorgi-Kerber 2-6 6-5, Australian Open 2020 in DIRETTA: l’azzurra ottiene almeno il tie-break! (Di sabato 25 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-5 Bravissima Camila che si guadagna sicuro il tie-break. 40-30 Giorgi manda lontana dalla riga Kerber e chiude a volo. 30-30 Si ferma sul nastro il rovescio dell’italiana. 30-15 Servizio e diritto di Giorgi. 15-15 Attacca la rete la nostra tennista. 40-15 Palla corta deliziosa della tedesca. 30-15 Servizio e diritto di Kerber. 15-15 Scappa il rovescio di Giorgi che resta in pressione. 5-4 Diritto in corridoio di Kerber, game a zero: la tedesca serve per restare nel set. 30-0 In difficoltà la tedesca: Giorgi completamente diversa rispetto al primo set. Diritto profondo a angolato. 15-0 Vincente a 140 km/h per Giorgi con il diritto. 4-4 Si ferma sul nastro la risposta dell’azzurra. 40-30 Ottima risposta con il rovescio incrociato. 40-15 Buon recupero sulla palla corta di Giorgi ma Kerber la passa con il lob. 30-15 Servizio e ... oasport

