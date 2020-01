Grande Fratello Vip annuncia: “Barbara Alberti in ospedale” (Di sabato 25 gennaio 2020) Barbara Alberti, la concorrente del Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. Ad annunciarlo è proprio il canale ufficiale del programma condotto da Alfonso Signorini. La scrittrice si sarebbe sottoposta a un controllo di routine e non sarebbero gravi le condizioni. fanpage

GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP - trash_italiano : Ogni tanto mi fermo a pensare a quanto sia bella la sigla del Grande Fratello. #GFVIP - GianlucaVasto : Su #luigidimaio Luigi ho scritto in FB qui voglio fare un grande in bocca al lupo ad un altro 'fratello',… -