Friuli: Pettarin (Fi), sì a Consorzio sviluppo economico unico’ (Di domenica 26 gennaio 2020) Roma, 26 gen. (Adnkronos) – “Il Friuli Venezia Giulia è il retroporto naturale del porto di Trieste. Il tessuto produttivo e la rete logistica e infrastrutturale devono tenere conto di questa vocazione irrinunciabile del territorio, impegnandosi a convogliare in una direzione univoca e coordinata tutti gli sforzi per garantire il migliore sviluppo possibile per il ruolo logistico di carattere internazionale che il Fvg ha nel suo dna. In quest’ottica, ben venga lo sviluppo di ogni collaborazione tra i consorzi di sviluppo economico del Fvg, financo, quando i tempi saranno maturi, ad arrivare alla nascita del Consorzio di sviluppo economico unico del Friuli Venezia Giulia”. Lo afferma Guido Pettarin, deputato di Forza Italia.“La nostra Regione e la sua gente -aggiunge- ha bisogno di coltivare le strategie di sviluppo più moderne e coordinate e di ... calcioweb.eu

