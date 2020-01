Elezioni Emilia Romagna, Bonaccini “Salvini suona ai citofoni ma non pagava i poliziotti” (Di sabato 25 gennaio 2020) Si è chiusa la campagna ufficialmente elettorale in Emilia Romagna e non sono mancante le frecciate sia da una parte che dall’altra. Nella kermesse finale della campagna elettorale del centrosinistra Stefano Bonaccini ha riempito il palazzetto dello sport di Forlì. In tanti erano presenti per sostenere il governatore uscente dell’Emilia Romagna che ha invitato nuovamente a chi non è convinto delle sue idee a votare in modo disgiunto. Il governatore ha subito attaccato i suoi avversari del centrodestra: “Fate molte foto. Siete tre volte la gente che c’era oggi da Meloni, Salvini e Berlusconi a Ravenna”. Poi il pensiero lo ha rivolto a Matteo Salvini : “Ci sono due idee diverse: la nostra si chiama Emilia Romagna, la loro Lombardo/Veneto. Rispetto per tutti, ma non facciamo a cambio con nessuno, preferiamo l’Emilia Romagna, una regione ... baritalianews

NicolaPorro : Quando lo stesso colore politico governa una regione da oltre settant'anni si crea inevitabilmente un sistema di po… - matteosalvinimi : Il presidente aveva smentito di aver telefonato al sindaco per parlare di elezioni, poi ha detto di non voler discu… - CarloCalenda : Noi di @Azione_it ce l’abbiamo messa tutta. Adesso la parola è agli elettori di questa regione straordinaria. Alzia… -