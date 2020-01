Dragaggio al porto, rinvenuto presunto ordigno bellico (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Sarà un intervento tecnico a dover dare conferma sulla natura del presunto ordigno bellico, trovato oggi sui fondali del porto di Salerno durante le operazioni di Dragaggio. Come conferma la capitaneria di porto di Salerno finché non intervengono tecnici non si potrà avere la conferma e capire come procedere. Intanto dalla Prefettura di Salerno confermano anche che è stato già attivato il protocollo con la Capitaneria di porto e la Marina militare. A ritrovare il presunto ordigno la draga Breydel al lavoro per scavare i fondali. È confermata la natura dell’ordigno non sarebbe la prima volta che la fascia costiera di Salerno far riemergere reperti risalenti alla seconda guerra mondiale. Anche durante i lavori di realizzazione della Crescent fu rinvenuta una bomba di aereo. L'articolo Dragaggio al porto, rinvenuto presunto ordigno ... anteprima24

