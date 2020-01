Discesa di Bansko: vince Elena Curtoni, ma è tris Italia (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella seconda Discesa libera di Bansko, l’Italia ha fatto l’en plein sul podio. Elena Curtoni si aggiudica la gara,al primo podio in carriera. Seguono Bassino e Brignone. Discesa di Bansko, tris azzurro in Bulgaria Un sabato all’insegna dell’azzurro. In mattinata l’Italia dello sci ha dimostrato tutto il suo valore. Nella seconda Discesa di Bansko, in Bulgaria, la pista Girardelli si è trasformata nel salotto di casa delle azzurre che hanno raggiunto un traguardo storico. Un tris sul podio davvero emozionante: al primo posto Elena Curtoni con un tempo di 1 29″ 31, al suo primo podio in carriera, dopo tanti infortuni che l’hanno condizionata in questi anni. Al secondo posto, a soli 10 centesimi di distanza Martina Bassino, e poi Federica Brignone. Emozioni in salsa Italiana La gara è stata guidata per intero dalle tre azzurre, che fino alla fine ... notizie

Eurosport_IT : Ok, adesso è tutto vero: TRIPLETTA AZZURRA!!! ??????? Elena #Curtoni vince la sua prima gara in coppa del Mondo, Mart… - ItaliaTeam_it : CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Nella discesa di Bansko trionfo di Elena #Curtoni, seconda piazza per Marta #Bassino e terza… - Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… -