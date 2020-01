Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2020: Omar Visintin secondo dopo la vittoria a Big White! (Di domenica 26 gennaio 2020) Omar Visintin si issa in seconda posizione nella Classifica della Coppa del Mondo di snowboardcross dopo la vittoria ottenuta questa sera a Big White, in Canada. L’azzurro si porta a soli 70 punti dall’austriaco Alessandro Haemmerle e ne ha 40 di margine sul canadese Eliot Grondin. Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross MASCHILE 2020 1 9050115 HAEMMERLE Alessan. AUT 1760.00 2 9290066 Visintin Omar ITA 1690.00 3 9101023 GRONDIN Eliot CAN 1650.00 4 9290174 SOMMARIVA Lorenzo ITA 1500.00 5 9040077 BOLTON Cameron AUS 1380.00 6 7538572 PERATHONER Emanuel ITA 1120.00 7 9190404 SURGET Merlin FRA 1040.00 8 9510369 KOBLET Kalle SUI 837.90 9 9050216 DUSEK Jakob AUT 810.00 10 9530359 KEARNEY Hagen USA 790.00 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro ... oasport

