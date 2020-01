Bimbo di quattro anni muore mentre fa un pisolino all’asilo (Di sabato 25 gennaio 2020) È davvero terribile la storia che arriva dalla contea di Cork, dove un Bimbo di quattro anni di nome Cillian O’Driscoll è morto a causa di un’infezione virale. Il piccolo è deceduto mentre era al nido Kinder Care a Ballincollig. Bimbo muore all’asilo per un’infezione virale Al bambino era stata diagnosticata una forma di autismo e per questo motivo gli era stata affidata una persona esperta che potesse seguirlo e prendersi cura di lui. In base alle prime ricostruzioni della vicenda, sembra che la sua maestra fosse andata via due ore prima della fine dell’orario. Il bambino aveva necessità di essere monitorato nel corso del sonno, ma purtroppo non è stato fatto. Se tutto questo non bastasse, sembra anche che che i dirigenti della scuola, incluso il proprietario, fossero fuori per un pranzo di Natale. L’insegnante del Bimbo ha dichiarato di aver ... notizie

stenghi65 : @ignaziocorrao Facile parlare frequentando Bruxelles anziché vivere al Pilastro eh? Bimbo minchia eletto dopo consu… - butellasauntie : si scherza che si scherza, ma sono seriamente preoccupata un po' per tutti ma in particolare per mia zia e la mia c… -