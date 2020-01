Bianca Guaccero, addio a Detto Fatto: "Perché per la Rai è un grosso guaio" (Di sabato 25 gennaio 2020) Secondo le ultime indiscrezioni, Bianca Guaccero lascerà la conduzione di Detto Fatto a fine stagione. "È una brava attrice di teatro - commenta Maurizio Costanzo su Libero - mi dicono che potrebbe passare a Sky. Per carità, la concorrenza è alla base del commercio, ma è anche vero che quelli bravi liberoquotidiano

silviamasini87 : RT @DettoFattoRai2: Noi di #dettofattorai diciamo #NoPeloDiMink! ????? I vips con il pelo rigorosamente finto addosso sono a prova di #Carlo… - silviamasini87 : RT @DettoFattoRai2: “Salutare è cortesia, rispondere è obbligo”?? La persona che non saluta è maleducata o molto timida. In ogni caso non si… - zazoomblog : Bianca Guaccero e Riccardo Scamarcio? La conduttrice di Detto Fatto racconta tutto - #Bianca #Guaccero #Riccardo… -