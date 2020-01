Barbara D’Urso confessa non giudico le mie colleghe (Di sabato 25 gennaio 2020) Barbara D’Urso non ha dubbi e al settimanale “Chi” durante un’intervista ha raccontato sia del presente è certo e il futuro? : “Me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”. Sempre sulla cresta dell’onda televisiva la D’Urso ha spiegato di non sentirsi stimata o invidiata dalle colleghe: “Non mi pongo il problema. Io seguo il mio lavoro, non attacco mai nessuna, né giudico il lavoro altrui”, E aggiunge che “chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”. Continua a registrare ottimi ascolti su Canale 5 con “Live – Non è la D’Urso”, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live”, al settimanale ha parlato di concorrenza: “Posso piacere o meno, ma in quel che faccio metto sempre tutta me stessa e quando c’è da ... musicaetesti.myblog

