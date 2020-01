Anche Menfi si tinge di blu Cresce la rete delle “Scuole Plastic Free per un futuro sostenibile” (Di sabato 25 gennaio 2020) Si conclude oggi 25 gennaio il percorso formativo che ha coinvolto, tra Sciacca e Menfi (AG), per l’intera settimana i tre plessi dell’Istituto Superiore Don Michele Arena e si conclude con l’adesione proprio del plesso di Menfi alla rete delle “Scuole Plastic Free per un futuro Sostenibile”, compagine ideata nel 2019 dall’associazione ambientalista Marevivo. La provincia agrigentina con le sue innumerevoli località ricche di storia, cultura e natura ha deciso di dare una svolta alle emergenze ambientali, sostenendo la formazione dei propri giovani preparandoli a diventare cittadini più attivi e responsabili. Marevivo insieme al dirigente e al corpo insegnante di Menfi ha organizzato un seminario di educazione ambientale con all’ordine del giorno gli argomenti di grande attualità, che abbracciano i temi dei cambiamenti climatici, dell’inquinamento delle acque e delle minacce che ... meteoweb.eu

