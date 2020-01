Alfonso Bonafede e la perfetta sovrapponibilità tra birreria e istituzioni (Di sabato 25 gennaio 2020) Ieri tutta Italia ha ammirato la figuraccia di Alfonso Bonafede a Otto e Mezzo sugli innocenti che, bontà sua, non vanno (ancora) in carcere. Oggi Mattia Feltri sulla Stampa ci spiega che Fofo DJ Batti 1 colpo se ci 6 nei panni del ministero della Giustizia è un segnale dell’ormai perfetta sovrapponibilità tra birreria e istituzioni: Sono numeri tremendi e noti, e tuttavia nel clippino si intuisce Bonafede intento a dire qualcosa pur di dirla, e la dice, e per due volte: gli innocenti non vanno in carcere. Praticamente, «se è in galera qualcosa avrà fatto», segnale dell’ormai perfetta sovrapponibilità fra birreria e istituzioni. Ma il problema è il clippino, l’ultima terrificante moda politica (e giornalistica). Funziona così, uno va in tv, ci sta un’ora e mezzo, poi tira fuori la clip di venti secondi in cui fa un figurone e la pubblica su Internet: non importa se per il resto ... nextquotidiano

