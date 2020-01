Agenzia delle Entrate, la ‘soppressione’ che mette d’accordo… Fi e Pd (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSala Consilina (Sa) – «Le aree interne della provincia di Salerno continuano ad essere penalizzate e private di servizi importanti per la popolazione. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze per chiedere il ripristino del “team controlli” dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina». A dirlo – nelle ore in cui sull’argomento si è mosso in analoga direzione anche il Pd locale – è il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano che interviene sulla soppressione del “team controlli” dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina, gruppo di funzionari che si occupa delle verifiche fiscali. «La decisione presa dalla direzione provinciale – prosegue Fasano – va necessariamente rivista. Non è possibile penalizzare oltremodo una parte di provincia che si ritroverebbe ... anteprima24

