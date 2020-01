A Quarto Grado l’ex colf di Nina Moric e Luigi Favoloso: era lei a picchiare l’imprenditore campano (Di sabato 25 gennaio 2020) Nella puntata di Quarto Grado in onda il 24 gennaio 2020 si è molto parlato del caso “Luigi Favoloso”. I giornalisti del programma di Rete 4 sono in contatto da giorni con l’ex di Nina Moric e stanno cercando di capire che cosa sia successo. Da un caso di scomparsa si è passati a un caso di violenza sulle donne, con la denuncia che Nina ha fatto nei confronti del suo ex. Ed è per questo che nel programma di Rete 4 si cerca di fare chiarezza sui fatti accaduti. E’ possibile che Luigi Favoloso abbia lasciato l’Italia ben sapendo che aveva fatto del male a Nina? E’ questa la domanda che i giornalisti di Quarto Grado hanno posto a Favoloso. L’imprenditore campano ha negato di aver fatto del male a Nina e anzi, ha sottolineato che spesso era lui la vittima di violenze domestiche. Addirittura molto spesso, per evitare che Nina compiesse dei gesti di ... ultimenotizieflash

