Virus Cina, Rezza (Iss): “Ecco i sintomi e come si cura” (Di venerdì 24 gennaio 2020) I sintomi del nuovo coronaVirus emerso in Cina “sono tipicamente respiratori: febbre, tosse, raffreddore, mal di gola, affaticamento polmonare. Non ci sono terapie specifiche, quindi la malattia attualmente si cura come i casi di influenza grave, con terapie di supporto, farmaci antipiretici e antinfiammatori, e idratazione. Quando c’è una forma più grave, il paziente viene seguito in rianimazione con il supporto meccanico alla respirazione”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità (Iss), che fa il punto sulla terapia delle infezioni da nuovo coronaVirus cinese. Non sono disponibili antivirali specifici. “E in teoria non occorre una terapia antibiotica, a meno che non ci siano complicanze batteriche. In pratica, se c’è una diagnosi di polmonite si ... meteoweb.eu

