Ultime Notizie Roma del 24-01-2020 ore 09:10 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio un taglio del cuneo fiscale nel 2020 per i redditi fino a €40000 che aumenterà da 80 €100 il bonus per i salari più bassi la principale misura approvato dal Consiglio dei ministri di ieri sera una misura fortemente voluta dal governo che anche stanziato lo scopo 3 miliardi di euro fatti Concreti sottolinea il premier Conte tornando a difendere l’operato del governo a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria elenco dei ministri anche stanziato 28,4 milioni per i danni del maltempo in Emilia Romagna e 345 milioni per i terremotati del Centro Italia impugnata la legge della Regione Sicilia sui vitalizi nei primi esami effettuati su un caso sospetto di contagio del virus simile a Sars verso Bari mentre da Pechino arriva nuovo bilancio ufficiale di 25 morti ... romadailynews

