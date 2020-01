Uccide la moglie malata di tumore e poi si spara: tragedia ad Alessandria (Di venerdì 24 gennaio 2020) Giuseppe Prevignano, un uomo di 79 anni, Uccide sua moglie, Gioies Lorenzutti, malata di tumore e poi si toglie la vita: dramma ad Alessandria. La vittima aveva 72 anni e si trovava ricoverata per un carcinoma all’ultimo stadio presso l’hospice Il Gelso di Alessandria. Il dramma si è verificato nel pomeriggio di mercoledì 23 gennaio. Dopo aver compiuto il folle omicidio, l’uomo ha lasciato un biglietto sul comodino della camera da letto. Infine, si è tolto la vita. Uccide la moglie e si spara “Perdonatemi” ha scritto Giuseppe in un biglietto lasciato sul comodino prima di suicidarsi. L’uomo ha ucciso sua moglie di 72 anni malata da tempo di tumore e poi, forse per disperazione, si è tolto la vita con un colpo di pistola. Il dramma è accaduto ad Alessandria nel pomeriggio di mercoledì. L’uomo si recava quotidianamente presso l’hospice ... notizie

