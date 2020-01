Serie A - classifica e programma della giornata 21 : Serie A, classifica e programma della giornata 21 Nel weekend che va da venerdì 24 a domenica 26 gennaio, la Serie A torna in campo e lo fa per disputare la ventunesima giornata. Ad aprire il turno è Brescia-Milan, mentre a chiuderlo saranno il derby Roma-Lazio e il big match Napoli-Juventus. In mezzo troviamo altri match interessanti quali Cagliari-Inter e Torino-Atalanta. La classifica aggiornata In prima posizione nella ...

Risultati Serie C - Classifica/ Diretta gol live score gironi : ai via i primi incontri : Risultati Serie C, Classifica: Diretta gol live score dei gironi A, B e C che mercoledì 22 gennaio recuperano la 20giornata non giocata il mese scorso.

Serie A - la classifica aggiornata in tempo reale : La classifica di Serie A al termine della giornata appena conclusa del campionato italiano. Ecco tutti gli aggiornamenti. Ecco la classifica di Serie A TIM aggiornata in tempo reale. PosSquadraPunti1Juventus512Inter473Lazio*454Roma385Atalanta356Cagliari307Parma288Milan 289Torino2710Hellas Verona*2611Napoli2412Bologna2413Fiorentina2414Udinese*2415Sassuolo2216Sampdoria1917Lecce1618Brescia1519SPAL1520Genoa14 *una partita in meno Serie ...

Classifica Assist Serie A 2019/2020 : guida Luis Alberto : Classifica Assist Serie A 2019/2020: i migliori rifinitori del campionato italiano giornata per giornata Ecco la Classifica degli Assist della Serie A, la graduatoria che immortala i migliori rifinitori del campionato italiano. Classifica Assist Serie A 2019/2020: non sono soltanto i bomber a fare la differenza, a decidere le partite rendendosi protagonisti degli episodi cruciali. Ci sono anche loro, i numeri dieci del calcio che fu, quelli ...

Classifica marcatori Serie A 2019/2020 : Immobile in vetta : Classifica marcatori Serie A 2019/2020: tutti i bomber del campionato Chi succederà a Fabio Quagliarella, capocannoniere della scorsa Serie A con 26 reti complessive? Classifica marcatori Serie A 2019/2020: a partire dal week-end del 24 e 25 agosto, giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere del massimo campionato italiano. Ecco la Classifica marcatori Serie ...

Calendario Serie A 2019/2020 : date - risultati e classifica : Calendario Serie A 2019-2020: date, orari, risultati e classifica del massimo campionato di calcio Calendario Serie A 2019/2020: dopo un paio di stagioni di esperimenti, il calcio italiano saluta il Boxing Day, ovvero la giornata di calcio inserita al 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, immediatamente dopo Natale. La scorsa stagione in quella data si era giocata infatti la Coppa Italia, mentre in questa – sul modello tradizionale ...

Risultati Serie A oggi : pareggi a Bologna - Lecce e Brescia : nessuno fa un balzo in classifica : Doppiette di Torregrossa e Joao Pedro in Brescia-Cagliari, terminata 2-2. Espulso Balotelli che ha offeso l'arbitro. Il Bologna pareggia 1-1 con il Verona, gol di Bani (poi espulso) e Borini all'esordio con i gialloblu. Termina in parità anche la partita tra il Lecce e l'Inter, marcatori Bastoni e Mancosu.Continua a leggere

