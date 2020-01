Saviano sul blitz di Salvini: “Violento attacco alla democrazia” (Di venerdì 24 gennaio 2020) blitz di Salvini al citofono, interviene Roberto Saviano. In diretta su Facebook, l’autore di Gomorra condanna il gesto del leader della Lega: “Atto violento, istiga a poterlo fare”. Non si fermano le polemiche sull’episodio di Bologna. Saviano contro Salvini “Quella citofonata ridicola e quasi goliardica è un atto violento, istiga a poterlo fare”. Roberto Saviano commenta a gamba tesa l’atto di Matteo Salvini a Bologna. L’ormai condannato blitz fatto a casa di un presunto spacciatore tunisino, è uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni, mentre ormai si contano quelli che restano alle elezioni in Emilia Romagna di domenica 26 gennaio. Per il format “My Way”, ai microfoni di Fanpage.it lo scrittore ha definito il gesto come l’ennesimo atto di propaganda, che a primo impatto potrebbe sembrare l’ennesima trovata – si veda baciare ... notizie

